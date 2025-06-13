Astorga acoge un nuevo curso sobre la experiencia de la guerra

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La ciudad de Astorga vuelve a convertirse en escenario de reflexión y aprendizaje histórico con la segunda edición del curso de verano sobre la Experiencia de la guerra, de la Prehistoria a la Guerra de Independencia, organizado por la Universidad Autónoma de Madrid con la colaboración del Ayuntamiento de Astorga.

El alcalde de Astorga, José Luis Nieto, junto a los coordinadores del curso, Santiago Palacios y Javier Moralejo, han presentado los detalles de esta nueva edición, que se celebrará los días 2, 3 y 4 de julio, en la que se combina teoría y práctica, con ponencias académicas y actividades experienciales únicas que permiten a los participantes acercarse a los vestigios de conflictos históricos desde una perspectiva arqueológica y vivencial.

Durante la presentación, se destacó el éxito de la primera edición, que dejó una valoración muy positiva entre participantes y organizadores. Entre las novedades de este año se incluyen estudios de campo, con restos humanos que muestran evidencias de violencia histórica, recreaciones militares con equipamiento auténtico de los siglos XIII y XV, prácticas de tiro con arco histórico en el campo de fútbol de Astorga, ponencias sobre batallas medievales y napoleónicas, incluyendo la célebre Batalla de las Navas de Tolosa y la llegada de Napoleón a Astorga, y colaboración con universidades como Jaén, Zaragoza, Extremadura y el CSIC.

El curso ofrecerá hasta 50 plazas, de las cuales 30 cuentan con beca completa de alojamiento y manutención gracias al apoyo del Ayuntamiento. Además, los residentes en Astorga dispondrán de matrícula reducida.

El evento se desarrollará en la Biblioteca Municipal, el Museo Romano y otros espacios de la ciudad, con el objetivo de consolidar a Astorga como ciudad universitaria de verano.

Para más información o inscripciones, contactar con la organización a través de los canales oficiales del Ayuntamiento de Astorga o la Universidad Autónoma de Madrid.