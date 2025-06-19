Dos menores heridas tras ser atropelladas en Astorga

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Dos menores de 13 y 14 años resultaron heridas al ser atropelladas un turismo a la altura del número 63 de la carretera de Sanabria, en Astorga (León). El suceso se registró minutos antes de las 14.34 horas, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

Asimismo, la sala del 1-1-2 informó del atropello a la Policía Local de Astorga, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl. En un primer momento, las dos menores fueron trasladadas en una ambulancia de soporte vital básico al centro de salud de Astorga.

Posteriormente, una de ellas fue evacuada en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial Universitario de León y la otra en ambulancia soporte vital básico al mismo centro asistencial.