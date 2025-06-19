Astorga marida tres días el 'Street Food' y el vermut

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Astorga acogerá los días 11, 12 y 13 de julio una experiencia «única» gracias a la colaboración entre el Festival «Street Food Astorga» y «Astorga Vermut»,dos iniciativas que se suman para ofrecer un programa «repleto de sabor, música y entretenimiento para todas las edades», según ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado remitido este jueves.

Se trata de un evento que se ha hecho realidad gracias «al impulso conjunto de la Cámara de Comercio, el Ayuntamiento de Astorga, la Disco-Móvil La Bomba y la Junta de Castilla y León, que han unido fuerzas para llenar de vida las calles de Astorga con una propuesta abierta, participativa y gratuita».

El programa de esta nueva iniciativa destaca que durante tres días, los asistentes podrán disfrutar de «una amplia selección de food trucks con propuestas gastronómicas para todos los gustos, actividades para toda la familia, tres espectáculos musicales, cuatro sesiones de DJ, talleres, degustaciones y muchas más sorpresas». A juicio del Ayuntamiento, se trata de ofrecer «una fusión perfecta entre la cultura del vermut y el ambiente vibrante del festival al aire libre».

De momento no se conoce cuál es el programa concreto de este evento, cuya programación completa se dará a conocer los próximos días con horarios y los artistas que amenizarán las actividades previstas.