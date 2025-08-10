Santa Catalina de Somoza celebra el Corpus Christi

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La pedanía de Santa Catalina de Somoza, perteneciente al municipio de Astorga, acogió este domingo la misa y procesión en honor al Corpus Christi, acto central de las celebraciones que el pueblo vive durante todo este fin de semana y que siguen hoy.

La cita contó con la presencia del alcalde pedáneo, Vicente García, así como de sus homólogos de Castrillo y Murias. En representación del Ayuntamiento de Astorga acudieron el alcalde, José Luis Nieto, y los concejales Ángel Blanco y Amando Alonso. Cientos de vecinos y visitantes acompañaron la procesión, que recorrió las calles engalanadas para la ocasión, en un ambiente de fe y convivencia. Tras los actos religiosos, los asistentes compartieron un vino español en los salones del pueblo, poniendo el broche festivo a una jornada marcada por la tradición.