Astorga saca a licitación la segunda fase del paseo peatonal de Peñicas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga avanza en su proyecto para mejorar la conexión peatonal entre los barrios y la ciudad. El alcalde, José Luis Nieto, ha anunciado este lunes que, una vez obtenidas todas las autorizaciones e informes técnicos necesarios, se procederá en los próximos días a subir a la plataforma de contratos del Estado la licitación de la segunda fase del paseo peatonal de Peñicas.

Esta nueva actuación abarca el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 325+550 y 325+740, que se sitúa entre el cuartel de Santo Cildes y el concesionario de Citroën. El presupuesto de licitación se ha fijado en 176.000 euros más IVA, lo que eleva el importe total de la obra a 213.000 euros. El proyecto contempla la construcción de aceras y plazas de aparcamiento a lo largo de este tramo, mejorando así tanto la accesibilidad como las opciones de estacionamiento en la zona.

La segunda fase complementará los trabajos del primer tramo, cuyas obras está previsto que comiencen a lo largo de este año, y supondrá la conexión definitiva entre el barrio de Peñicas y la pedanía de Valdeviejas con el núcleo urbano de Astorga. Según ha señalado el regidor, esta era una reivindicación recurrente de los vecinos durante los dos últimos años de legislatura, motivada por la ausencia de un espacio seguro y adaptado para el tránsito peatonal que enlazara ambas zonas con la ciudad.

El Ayuntamiento pone así el punto final a un proyecto de urbanización que dotará a la zona de una infraestructura peatonal inexistente hasta ahora.