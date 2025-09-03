La Banda Municipal de Música de Astorga desfila el viernes en Disneyland París

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Banda de la Escuela Municipal de Música de Astorga emprende un viaje a París con motivo de su participación en el programa internacional «Magic Music Days», organizado por Disneyland París.

Dentro de esta experiencia, los músicos astorganos desfilarán por las calles principales del reconocido parque temático el próximo viernes 5 de septiembre.

El proyecto tiene un marcado carácter didáctico y formativo, ya que durante todo el curso escolar la Banda ha trabajado en la preparación del repertorio, la práctica de desfile y la dedicación en ensayos específicos para ofrecer la mejor de sus actuaciones en este escenario internacional.

El viaje, que se prolongará durante cinco días, combina la actuación en Disneyland París con la oportunidad de conocer los principales monumentos, museos y rincones de la capital francesa. Además, los participantes disfrutarán de una jornada adicional en el parque temático, ya sin la presión del concierto, para vivir la experiencia con total plenitud.

En el camino de regreso, previsto para el 8 de septiembre, el grupo realizará una parada cultural en San Sebastián.

Son 52 participantes, encabezados por el director de la banda y de la Escuela Municipal de Música de Astorga, Abraham González González.

Se trata de la cuarta ocasión en que esta agrupación representa a la ciudad en este programa.

Este proyecto ha sido posible gracias al apoyo de numerosas instituciones, entidades y empresas, entre ellas el Ayuntamietno de Astorga, la Junta Vecinal de Murias de Rechivaldo y la Asociación de Padres y Madres de la Escuela Municipal de Música de Astorga.