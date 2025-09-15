Nuevas mejoras en la piscina municipal de Astorga

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Astorga continúa trabajando en modernización de las instalaciones de la piscina municipa. De esta forma, se han puesto en marcha diferentes actuaciones como la sustitución de cloradores tanto de la piscina interior como de la exterior, que presentaban problemas derivados de su antigüedad. También la aplicación de resina en el suelo de vestuarios, un nuevo robot limpiapiscinas y la contratación de un elevador portátil con batería para personas con movilidad reducida con el fin de mejorar la accesibilidad a las instalaciones; así como la ampliación, modernización y mantenimiento de las aplicaciones de la piscina municipal para mayor comodidad de los usuarios.