Astorga invierte unos 30.000 € en espacios públicos

El Ayuntamiento ha anunciado una inversión de 30.569,89 euros, procedente de los remanentes del Plan Provincial de Cooperación Municipal 2023, destinada a la adquisición de mobiliario urbano, equipamiento para actividades culturales y deportivas, así como a la mejora de la seguridad vial. Con esta iniciativa se busca embellecer los espacios públicos, reforzar los recursos de asociaciones y pedanías, y garantizar una mayor seguridad en las vías municipales, favoreciendo la participación social y el disfrute de los espacios comunes por parte de toda la ciudadanía.

Entre las actuaciones previstas en parques, jardines y vías públicas se encuentran la renovación de bancos accesibles y de diseño elegante, fabricados en fundición y madera tropical tratada; la instalación de papeleras urbanas circulares de gran capacidad, y la incorporación de fuentes de acero inoxidable con diseño dual, adaptadas tanto para personas con movilidad reducida como para niños. En el ámbito cultural y deportivo, se dotará a los espacios municipales de bancos suecos de madera maciza, sillas apilables de polipropileno gris y mesas plegables de alta resistencia, fáciles de transportar y montar, con el fin de facilitar la organización de actividades comunitarias y recreativas.

En seguridad vial, las mejoras contemplan balizas flexibles de alta visibilidad, bandas reductoras de velocidad y bolardos.