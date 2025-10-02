La Escuela de Música estrena curso con 226 alumnos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Escuela Municipal de Música de Astorga ha inaugurado este miércoles su trigésimo primer curso académico, consolidándose como una institución clave en la formación artística de la ciudad. El nuevo curso 2025/2026 cuenta con un total de 226 alumnos matriculados, lo que refleja el creciente interés por la educación musical y la danza en la localidad. En esta edición, 68 estudiantes se han inscrito en la disciplina de Danza, 72 en el Ciclo Inicial destinado a niños de entre 3 y 7 años, y 86 en las diferentes especialidades instrumentales.

Heredera de la antigua academia de la Banda Municipal de Astorga que funcionaba en el siglo pasado, la Escuela mantiene viva la tradición cultural de la ciudad a través de la enseñanza y la práctica musical. Su claustro está formado por diez profesores especializados, encargados de impartir un programa que abarca todas las modalidades.