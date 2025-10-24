Astorga coloca un elevador accesible en la piscina

El elevador se podrá utilizar tanto en interior como en exterior.DL

El Ayuntamiento de Astorga ha avanzado en accesibilidad e inclusión de todas las personas con la instalación de un elevador con batería portátil en la piscina municipal, según ha señalado el consistorio en un comunicado.

Hasta la fecha, las personas con movilidad reducida solo disponían de un elevador fijo ubicado en la piscina interior, una limitación que restringía su acceso a otras áreas del complejo deportivo.

Con la incorporación de este nuevo dispositivo, ahora es posible utilizar el elevador tanto en la piscina climatizada como en la piscina exterior, e incluso trasladarlo a distintos puntos de las instalaciones municipales. Esta versatilidad garantiza una experiencia más cómoda y segura para todos los usuarios.

El nuevo equipamiento, que ha supuesto una inversión cercana a los 10.000 euros, está diseñado para mejorar significativamente la autonomía y la participación de las personas con discapacidad o movilidad reducida en las actividades acuáticas y deportivas ofrecidas en el recinto municipal.

El Ayuntamiento señala que, con esta actuación, reafirma su compromiso con la atención y el apoyo a las personas con discapacidad o movilidad reducida, «atendiendo directamente a las necesidades y demandas que estos vecinos y vecinas habían manifestado tanto en el propio Ayuntamiento como en las instalaciones de la piscina municipal».

«Esta mejora se alinea con el objetivo continuo del consistorio de seguir avanzando hacia una ciudad más accesible, inclusiva y comprometida con el bienestar integral de todos sus ciudadanos», añade.