Astorga realiza la limpieza integral de 167 contenedores

El Ayuntamiento de Astorga informa de que la empresa Ecoasturica, en colaboración con la Mancomunidad del Sur de León (Mansurle), ha llevado a cabo una limpieza integral de 167 contenedores de carga trasera en diferentes puntos del municipio.

La actuación, enmarcada dentro de las tareas de mantenimiento y mejora del entorno urbano, responde a la necesidad de reforzar las condiciones higiénico-sanitarias de las zonas de recogida de residuos, especialmente en aquellos contenedores que no habían sido sometidos a procesos de limpieza desde su instalación.

Durante las últimas jornadas, el personal técnico de Ecoasturica ha empleado maquinaria y productos especializados para garantizar un lavado profundo y eficaz, eliminando residuos acumulados, restos orgánicos y olores, con el objetivo de mantener los recipientes en óptimo estado de uso y conservación.

Según destacan desde el Ayuntamiento, esta intervención representa «un paso importante para mejorar la imagen urbana y la calidad de vida de los vecinos, apostando por una gestión responsable de los residuos y por la sostenibilidad ambiental».

Desde Ecoasturica subrayan que «mantener limpios los contenedores no solo contribuye a una mejor apariencia de la ciudad, sino que también previene la proliferación de insectos y malos olores, y favorece la concienciación ciudadana en torno a la limpieza y el reciclaje».

Con esta iniciativa, Ecoasturica y Mansurle reafirman su compromiso con el bienestar vecinal y el cuidado del entorno, impulsando una gestión moderna, eficiente y sostenible de los servicios públicos.