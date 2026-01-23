Gaudí, anfitrión de la Piñata de Astorga 2026

Publicado por Redacción Le´ón Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga presentó este viernes el cartel oficial del Carnaval de Piñata 2026, una cita que, pese a celebrarse de forma temprana en el calendario y previsiblemente con bajas temperaturas, volverá a vivirse «con calor y pasión», como es tradición en la ciudad. El acto sirvió para desvelar una imagen cargada de simbolismo, color y referencias locales, obra una vez más del diseñador astorgano César Núñez.

El concejal de Fiestas, Borja —quien abrió el acto— destacó la importancia de dotar al carnaval de «pasión, color y vida», algo que, a su juicio, Núñez logra superar cada año. En esta edición, el cartel tiene como protagonista a Antoni Gaudí, coincidiendo con el centenario de la muerte del arquitecto, una efeméride que Astorga quiere poner especialmente en valor por el vínculo del creador con la ciudad a través del Palacio Episcopal.

El propio César Núñez explicó que la idea surgió desde el primer momento, al plantearse dar un protagonismo especial a Gaudí en este 2026. En el cartel, el arquitecto aparece convertido en anfitrión del carnaval, con la característica nariz roja que simboliza la transformación y la participación en la fiesta. «En el momento en que uno se pone el punto rojo, se convierte en anfitrión e invita a vivir la Piñata», señaló el diseñador.

La imagen funciona como una metáfora visual, en la que el disfraz se sitúa «en la cabeza», y en la que Gaudí aparece con un sombrero inspirado en su obra en Astorga. Al fondo, de forma sutil y velada, se pueden apreciar referencias al interior del Palacio Episcopal, concretamente a sus vidrieras, reforzando el vínculo entre patrimonio y celebración popular.

Núñez detalló que el cartel ha sido realizado mediante técnicas digitales, utilizando programas como Adobe Photoshop, trabajando por capas, filtros y texturas. La idea inicial, más limpia y contenida en color, evolucionó hacia una propuesta más viva y llamativa. «El carnaval se merece alegría, color y fuerza visual», afirmó.

Durante la presentación, el concejal de Fiestas avanzó que el programa del Carnaval de Piñata 2026 incluirá novedades, especialmente en la entrega de premios, así como un espectáculo familiar que se celebrará el viernes previo en el pabellón de Rectivía. Se tratará de una propuesta protagonizada por una conocida figura del ámbito digital, pensada para todos los públicos. El programa completo se dará a conocer en los próximos días.

Aunque el homenaje a Gaudí se ha querido reflejar de forma clara en el cartel, desde el Ayuntamiento se aclaró que no habrá una temática específica sobre el arquitecto en la programación, para no forzar una línea «demasiado fina» entre patrimonio y fiesta.

En los próximos días también se dará a conocer quién será el pregonero o pregonera del Carnaval de Piñata 2026, una cita que volverá a llenar las calles de Astorga de disfraces y música.