Astorga reduce más de un 50% el consumo energético del alumbrado en el centro

El Ayuntamiento de Astorga ha completado una importante actuación de renovación del alumbrado público en la zona centro de la ciudad, que permitirá reducir el consumo energético en más de un 50 % y multiplicar de forma notable la vida útil de las luminarias. Los trabajos, que han finalizado este jueves, han consistido en la sustitución de las antiguas farolas de vapor de sodio por tecnología LED de última generación.

En concreto, las luminarias anteriores, de vapor de sodio de 70 vatios, alcanzaban un consumo real de 85 vatios por punto de luz, debido a la reactancia necesaria para su funcionamiento. Estas han sido reemplazadas por 78 luminarias LED de 40 vatios, lo que supone no solo un importante ahorro energético, sino también una mejora significativa en el rendimiento lumínico y en la calidad de la iluminación urbana.

Además del ahorro eléctrico, la nueva tecnología LED ofrece una vida útil estimada de hasta 100.000 horas, frente a las aproximadamente 12.000 horas de las lámparas retiradas. Esta diferencia permitirá un ahorro de hasta ocho veces en la sustitución de equipos y lámparas, reduciendo de forma considerable los costes de mantenimiento y optimizando los recursos municipales.

La inversión total asciende a 19.989,20 euros (IVA incluido). Desde el Ayuntamiento destacan que esta renovación se enmarca en su compromiso con la eficiencia energética, la sostenibilidad y la modernización de las infraestructuras públicas, al tiempo que se mejora la seguridad y el servicio de alumbrado para vecinos y visitantes del centro de Astorga.