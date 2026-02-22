Astorga vive hoy la recta final de su Carnaval con la quema de la Piñata 2026

Astorga encara hoy la recta final de sus fiestas de Carnaval, que culminarán esta noche con la tradicional quema de la Piñata 2026. La Piñata, que ya luce en la Plaza Mayor, es obra de la Brigada de Obras del Ayuntamiento de Astorga y no ha pasado desapercibida, ya que refleja la polémica surgida en la ciudad en torno a la conocida escalera del Bastión, cuya construcción despertó diversas críticas.

Con esta representación, se pretende poner de manifiesto cómo, en ocasiones, los problemas considerados “menores” o de gran repercusión mediática acaban ocultando los verdaderos desafíos sociales y políticos, dejando sin resolver cuestiones esenciales para la ciudadanía.

Los actos previstos para hoy arrancan a las 18:15 horas con el Gran Circo Renacimiento, presentado por ZamoClown, en el salón de actos de la Biblioteca Municipal, con entrada libre hasta completar aforo. A las 19:30 horas tendrá lugar el desfile de despedida del Carnaval 2026, que partirá desde la Plaza Eduardo de Castro, invitando a vecinos y visitantes a lucir sus mejores galas para decir adiós a estas fiestas.

La Piñata ya puede visitarse en la plaza Mayor.DL

La tarde continuará a las 20:30 horas con un espectáculo a cargo de A_RAS_DE_SUELO en la Plaza Mayor, antes del momento más esperado: a las 20:45 horas se procederá a la quema de la Piñata 2026, que pondrá el broche final al Carnaval con un impresionante espectáculo pirotécnico.

La Piñata ya puede visitarse en la plaza Mayor.DL

Desde la organización se ha querido expresar un agradecimiento muy especial a la Brigada de Obras por su magnífico trabajo y, de manera destacada, a Manolo, por sus más de 20 años de dedicación y servicio a la ciudad. La jornada de hoy no solo celebra el final del Carnaval, sino también el inicio de su más que merecida jubilación.