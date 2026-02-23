Astorga baja el telón a su Carnaval

Astorga se despidió este domingo de sus fiestas de Piñata tras vivir uno de los carnavales más multitudinarios que se recuerdan en la ciudad. Tres intensos días de celebración en los que la imaginación, la sátira y la originalidad tomaron las calles, con desfiles muy participados y un ambiente festivo que fue creciendo hasta culminar en la jornada final.

Durante todo el fin de semana, Astorga se llenó de color y creatividad gracias a los distintos desfiles organizados, el último, celebrado este mismo domingo por la tarde, el broche perfecto a unas fiestas que volvieron a demostrar la capacidad de convocatoria del Carnaval astorgano. Vecinos y visitantes respondieron masivamente, convirtiendo cada recorrido en un escaparate de ingenio y buen humor.

El momento más simbólico llegó con la quema de la Piñata 2026, que puso punto final a las celebraciones en la Plaza Mayor. La Piñata, elaborada por la Brigada de Obras del Ayuntamiento de Astorga, no dejó indiferente a nadie, ya que reflejaba la polémica surgida en la ciudad en torno a la conocida escalera del Bastión. A través de esta representación, el Carnaval volvió a ejercer su tradicional papel crítico, invitando a la reflexión sobre cómo cuestiones mediáticas o aparentemente menores pueden eclipsar problemas sociales y políticos de mayor calado.

Desde la organización se quiso destacar y agradecer especialmente el trabajo de la Brigada de Obras por su implicación en las fiestas y, de forma muy especial, a Manolo, que tras más de 20 años de dedicación y servicio a la ciudad vivió en esta jornada no solo el cierre del Carnaval, sino también el inicio de su más que merecida jubilación.

Tras la quema, Astorga disfrutó de un espectáculo pirotécnico.

Ángelopez El desfile de despedida volvió a llenar de alegría las calles de Astorga que se tornó en tristeza con la quema de la Piñata de este año

Ángelopez El desfile de despedida volvió a llenar de alegría las calles de Astorga que se tornó en tristeza con la quema de la Piñata de este año

Ángelopez El desfile de despedida volvió a llenar de alegría las calles de Astorga que se tornó en tristeza con la quema de la Piñata de este año

Ángelopez El desfile de despedida volvió a llenar de alegría las calles de Astorga que se tornó en tristeza con la quema de la Piñata de este año

Ángelopez El desfile de despedida volvió a llenar de alegría las calles de Astorga que se tornó en tristeza con la quema de la Piñata de este año

Ángelopez El desfile de despedida volvió a llenar de alegría las calles de Astorga que se tornó en tristeza con la quema de la Piñata de este año

Ángelopez El desfile de despedida volvió a llenar de alegría las calles de Astorga que se tornó en tristeza con la quema de la Piñata de este año

Ángelopez El desfile de despedida volvió a llenar de alegría las calles de Astorga que se tornó en tristeza con la quema de la Piñata de este año

Ángelopez El desfile de despedida volvió a llenar de alegría las calles de Astorga que se tornó en tristeza con la quema de la Piñata de este año

Ángelopez El desfile de despedida volvió a llenar de alegría las calles de Astorga que se tornó en tristeza con la quema de la Piñata de este año

Ángelopez El desfile de despedida volvió a llenar de alegría las calles de Astorga que se tornó en tristeza con la quema de la Piñata de este año

Ángelopez El desfile de despedida volvió a llenar de alegría las calles de Astorga que se tornó en tristeza con la quema de la Piñata de este año

Ángelopez El desfile de despedida volvió a llenar de alegría las calles de Astorga que se tornó en tristeza con la quema de la Piñata de este año

Ángelopez El desfile de despedida volvió a llenar de alegría las calles de Astorga que se tornó en tristeza con la quema de la Piñata de este año

Ángelopez El desfile de despedida volvió a llenar de alegría las calles de Astorga que se tornó en tristeza con la quema de la Piñata de este año

Ángelopez El desfile de despedida volvió a llenar de alegría las calles de Astorga que se tornó en tristeza con la quema de la Piñata de este año

Ángelopez El desfile de despedida volvió a llenar de alegría las calles de Astorga que se tornó en tristeza con la quema de la Piñata de este año

Ángelopez El desfile de despedida volvió a llenar de alegría las calles de Astorga que se tornó en tristeza con la quema de la Piñata de este año

Ángelopez El desfile de despedida volvió a llenar de alegría las calles de Astorga que se tornó en tristeza con la quema de la Piñata de este año

Ángelopez El desfile de despedida volvió a llenar de alegría las calles de Astorga que se tornó en tristeza con la quema de la Piñata de este año

Ángelopez El desfile de despedida volvió a llenar de alegría las calles de Astorga que se tornó en tristeza con la quema de la Piñata de este año

Ángelopez El desfile de despedida volvió a llenar de alegría las calles de Astorga que se tornó en tristeza con la quema de la Piñata de este año

Ángelopez El desfile de despedida volvió a llenar de alegría las calles de Astorga que se tornó en tristeza con la quema de la Piñata de este año

Ángelopez El desfile de despedida volvió a llenar de alegría las calles de Astorga que se tornó en tristeza con la quema de la Piñata de este año

Ángelopez El desfile de despedida volvió a llenar de alegría las calles de Astorga que se tornó en tristeza con la quema de la Piñata de este año

Ángelopez El desfile de despedida volvió a llenar de alegría las calles de Astorga que se tornó en tristeza con la quema de la Piñata de este año

Ángelopez El desfile de despedida volvió a llenar de alegría las calles de Astorga que se tornó en tristeza con la quema de la Piñata de este año

Ángelopez El desfile de despedida volvió a llenar de alegría las calles de Astorga que se tornó en tristeza con la quema de la Piñata de este año

Ángelopez El desfile de despedida volvió a llenar de alegría las calles de Astorga que se tornó en tristeza con la quema de la Piñata de este año

Ángelopez El desfile de despedida volvió a llenar de alegría las calles de Astorga que se tornó en tristeza con la quema de la Piñata de este año

Ángelopez El desfile de despedida volvió a llenar de alegría las calles de Astorga que se tornó en tristeza con la quema de la Piñata de este año

Ángelopez El desfile de despedida volvió a llenar de alegría las calles de Astorga que se tornó en tristeza con la quema de la Piñata de este año

Ángelopez El desfile de despedida volvió a llenar de alegría las calles de Astorga que se tornó en tristeza con la quema de la Piñata de este año

Ángelopez El desfile de despedida volvió a llenar de alegría las calles de Astorga que se tornó en tristeza con la quema de la Piñata de este año

Ángelopez El desfile de despedida volvió a llenar de alegría las calles de Astorga que se tornó en tristeza con la quema de la Piñata de este año

Ángelopez El desfile de despedida volvió a llenar de alegría las calles de Astorga que se tornó en tristeza con la quema de la Piñata de este año

Ángelopez El desfile de despedida volvió a llenar de alegría las calles de Astorga que se tornó en tristeza con la quema de la Piñata de este año

Ángelopez El desfile de despedida volvió a llenar de alegría las calles de Astorga que se tornó en tristeza con la quema de la Piñata de este año

Ángelopez El desfile de despedida volvió a llenar de alegría las calles de Astorga que se tornó en tristeza con la quema de la Piñata de este año

Ángelopez El desfile de despedida volvió a llenar de alegría las calles de Astorga que se tornó en tristeza con la quema de la Piñata de este año

Ángelopez El desfile de despedida volvió a llenar de alegría las calles de Astorga que se tornó en tristeza con la quema de la Piñata de este año

Ángelopez El desfile de despedida volvió a llenar de alegría las calles de Astorga que se tornó en tristeza con la quema de la Piñata de este año

Ángelopez El desfile de despedida volvió a llenar de alegría las calles de Astorga que se tornó en tristeza con la quema de la Piñata de este año

Ángelopez El desfile de despedida volvió a llenar de alegría las calles de Astorga que se tornó en tristeza con la quema de la Piñata de este año

Ángelopez El desfile de despedida volvió a llenar de alegría las calles de Astorga que se tornó en tristeza con la quema de la Piñata de este año

Ángelopez El desfile de despedida volvió a llenar de alegría las calles de Astorga que se tornó en tristeza con la quema de la Piñata de este año

Ángelopez El desfile de despedida volvió a llenar de alegría las calles de Astorga que se tornó en tristeza con la quema de la Piñata de este año

Ángelopez El desfile de despedida volvió a llenar de alegría las calles de Astorga que se tornó en tristeza con la quema de la Piñata de este año

Ángelopez El desfile de despedida volvió a llenar de alegría las calles de Astorga que se tornó en tristeza con la quema de la Piñata de este año

Ángelopez El desfile de despedida volvió a llenar de alegría las calles de Astorga que se tornó en tristeza con la quema de la Piñata de este año

Ángelopez El desfile de despedida volvió a llenar de alegría las calles de Astorga que se tornó en tristeza con la quema de la Piñata de este año

Ángelopez El desfile de despedida volvió a llenar de alegría las calles de Astorga que se tornó en tristeza con la quema de la Piñata de este año

Ángelopez El desfile de despedida volvió a llenar de alegría las calles de Astorga que se tornó en tristeza con la quema de la Piñata de este año