Astorga cierra un Carnaval de éxito y alta participación

El Carnaval de 2026 en Astorga se ha consolidado como uno de los más especiales y participativos de los últimos años, con una valoración muy positiva tanto por la afluencia de público como por la implicación de asociaciones, colectivos y vecinos que han hecho posible cada actividad.

La ciudad vibró durante todo el programa con música, color y tradición, en una celebración marcada por el pregón emotivo, las charangas, la discoteca móvil, el chocolate popular, las actuaciones artísticas y la participación de grupos locales y visitantes, auténtica alma del carnaval. El trabajo de voluntarios, cuerpos de seguridad y servicios municipales volvió a ser clave para garantizar el buen desarrollo de los actos.

Desde la Alcaldía se ha destacado también la llegada masiva de visitantes de otros puntos. Ante esta elevada afluencia de vehículos, ya se estudian medidas para mejorar la movilidad en futuras ediciones.