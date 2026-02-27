Astorga avanza en la urbanización del sector Bastión, con viviendas y un Lupa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Comisión Informativa de Urbanismo del Ayuntamiento de Astorga ha iniciado el trámite de aprobación definitiva del Estudio de Detalle del sector SU-NC-R8, denominado «Bastión», que incluirá viviendas, zonas verdes y un supermercado Lupa. El desarrollo residencial principal se concentra en el noroeste, con la previsión de construir entre 23 y 30 viviendas unifamiliares aisladas con jardín privado en torno al nuevo espacio libre. También incluye una parcela para vivienda colectiva libre con capacidad para 5 inmuebles y otra manzana reservada para vivienda protegida (VPO), donde se edificarán entre 19 y 25 viviendas en bloque, cumpliendo así con la reserva legal del 30% para este régimen de protección.

Tras este paso, el documento será sometido a la ratificación final por parte del Pleno municipal en una sesión extraordinaria que se celebrará la próxima semana. Este proceso sigue al acuerdo de aprobación inicial del pasado 17 de enero y al cumplimiento de los periodos de exposición pública e informes sectoriales preceptivos.

El diseño del sector contempla la creación de un Espacio Libre de Uso Público de 1.347 metros cuadrados que actuará como elemento integrador de la zona residencial. Según la normativa técnica, este espacio contará con al menos un 50% de su superficie destinada a zonas verdes e incluirá un área de juegos infantiles de 200 metros cuadrados. Asimismo, se reservan cerca de 900 metros cuadrados para equipamiento público en la zona sur, facilitando el acceso desde la glorieta de la Avenida Madrid-Coruña.

En cuanto a las infraestructuras viarias, el plan proyecta una red de 3.518 m2 con 90 plazas de aparcamiento.