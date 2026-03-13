Nieto ve «un robo» el millón de euros que Adif pide a Astorga por el paso de la N-120

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

El alcalde de Astorga, José Luis Nieto, considera «un robo» el reclamo de 1.023.466,75 euros de Adif al Ayuntamiento por las obras de emergencia del paso superior de la N-120 sobre la línea ferroviaria León-La Coruña. La reclamación judicial motivó la celebración de un pleno extraordinario este viernes para abordar un asunto de gran impacto para las arcas municipales. Tras él, Nieto recordó que cuando se hicieron las obras, en el año 2023, era el Ministerio de Fomento el que asumiría el coste de los trabajos, según expuso el PSOE, que en aquel momento estaba al frente de la alcaldía. «Hoy ha estado en el pleno el entonces alcalde echando balones fuera», ha señalado Nieto.

Por escrito

El regidor maragato ha explicado que la N-120 se cedió en aquel momento, tras lo cual se hizo la variante para salvar la vía del tren. Lo que el consistorio está esperando ahora es la contestación a si Astorga recepcionó la obra de la variante por parte del Ministerio. En este sentido, Nieto ha apuntado que «todos sabemos que entre administraciones tiene que haber un procedimiento por escrito» y ha considerado «injusta» la reclamación de Adif.

La petición del administrador ferroviario hace referencia a unos trabajos que, hasta ahora, el Ayuntamiento entendía que estaban cerrados y eran asumidos íntegramente por el ministerio.

El caso se remonta a enero de 2023, cuando Adif envió un escrito al entonces concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, José Luis de la Iglesia, del PSOE, quien en aquel momento ostentaba la alcaldía, alertando del deficiente estado de conservación de la infraestructura y solicitando medidas de seguridad y la ejecución de la reparación. Finalmente fue Adif quien abordó los trabajos bajo un expediente de emergencia. El 20 de diciembre de 2024 el consistorio recibió a través de su registro electrónico una reclamación de Adif por importe de 1.023.466,75 euros por «obras de emergencia por daños en el paso superior de la carretera N-120 situado en el pk 173/435 de la línea 800 León-La Coruña». Aquella factura fue devuelta al entender que no le correspondía al Ayuntamiento de Astorga asumir el pago pues «no constaba en el Ayuntamiento expediente de contratación, encargo formal por escrito, convenio ni ningún otro instrumento administrativo que justificara la emisión de dicha factura al consistorio». Ahora Adif ha interpuesto una demanda de ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en la que reclama al Ayuntamiento el pago de esa cantidad.