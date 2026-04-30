Astorga espera récord de visitas en su Feria del Queso

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Astorga ha inaugurado este jueves una nueva edición de su ya consolidada Feria del Queso, un evento que aspira a repetir el éxito de años anteriores y que convierte durante estos días la avenida Mérida Pérez en un punto de encuentro para productores, expertos y visitantes.

El alcalde, José Luis Nieto, destacó durante la apertura el crecimiento de la cita, que el pasado año reunió a cerca de 8.000 personas. «Es una cita consolidada y ojalá este año se vuelva a llenar», señaló, subrayando además el carácter comarcal del evento: «Esta feria no solo es de Astorga, sino de toda la comarca».

Nieto agradeció la presencia de autoridades y participantes, entre ellos el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, el vicepresidente de la Diputación y diputado de Productos de León, Roberto Aller, el presidente de la Cámara de Comercio, Juan José Alonso, y el mantenedor de esta edición, Jonathan Garrote.

Por su parte, Eduardo Diego puso en valor la importancia de este tipo de iniciativas para dinamizar el territorio. «Astorga sabe a queso durante estos días», afirmó, destacando que la feria «fomenta la gastronomía, el turismo y la economía», especialmente en una ciudad clave del Camino de Santiago. Además, incidió en el respaldo de la Junta de Castilla y León a este tipo de propuestas vinculadas al sector agroalimentario y al desarrollo local.

La feria, que se celebra hasta el domingo, ofrece una programación variada para todos los públicos, con showcookings, catas, pasacalles y experiencias gastronómicas en torno a uno de los productos más representativos de la provincia.

Las actividades continuarán este viernes con una charla y cata de Quesos La Chata a las 12.00 horas. A las 13.00 horas, el grupo Sartaina recorrerá las calles con un pasacalles, mientras que por la tarde, a las 18.00 horas, el chef Jesús Prieto Serrano, del restaurante Serrano de Astorga, protagonizará el showcooking «El queso fuera de una tabla de quesos». La jornada concluirá a las 18.30 horas con una degustación de fondue de queso.