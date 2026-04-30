Astorga espera récord de visitas en su Feria del Queso
Cita gastronómica hasta el domingo
Astorga ha inaugurado este jueves una nueva edición de su ya consolidada Feria del Queso, un evento que aspira a repetir el éxito de años anteriores y que convierte durante estos días la avenida Mérida Pérez en un punto de encuentro para productores, expertos y visitantes.
El alcalde, José Luis Nieto, destacó durante la apertura el crecimiento de la cita, que el pasado año reunió a cerca de 8.000 personas. «Es una cita consolidada y ojalá este año se vuelva a llenar», señaló, subrayando además el carácter comarcal del evento: «Esta feria no solo es de Astorga, sino de toda la comarca».
Nieto agradeció la presencia de autoridades y participantes, entre ellos el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, el vicepresidente de la Diputación y diputado de Productos de León, Roberto Aller, el presidente de la Cámara de Comercio, Juan José Alonso, y el mantenedor de esta edición, Jonathan Garrote.
Por su parte, Eduardo Diego puso en valor la importancia de este tipo de iniciativas para dinamizar el territorio. «Astorga sabe a queso durante estos días», afirmó, destacando que la feria «fomenta la gastronomía, el turismo y la economía», especialmente en una ciudad clave del Camino de Santiago. Además, incidió en el respaldo de la Junta de Castilla y León a este tipo de propuestas vinculadas al sector agroalimentario y al desarrollo local.
La feria, que se celebra hasta el domingo, ofrece una programación variada para todos los públicos, con showcookings, catas, pasacalles y experiencias gastronómicas en torno a uno de los productos más representativos de la provincia.
Las actividades continuarán este viernes con una charla y cata de Quesos La Chata a las 12.00 horas. A las 13.00 horas, el grupo Sartaina recorrerá las calles con un pasacalles, mientras que por la tarde, a las 18.00 horas, el chef Jesús Prieto Serrano, del restaurante Serrano de Astorga, protagonizará el showcooking «El queso fuera de una tabla de quesos». La jornada concluirá a las 18.30 horas con una degustación de fondue de queso.