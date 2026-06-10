Astorga y Zamora estrechan lazos en promocionar gastronomía y turismo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Biblioteca Municipal de Astorga ha acogido este miércoles la jornada «Zamora y Astorga: Paisajes en el Paladar», un evento dedicado a promover la unión entre el turismo y la gastronomía de las provincias leonesa y zamorana.

En el encuentro han estado presentes el vicepresidente de la Diputación y diputado del área de Productos de León, Roberto Aller; el vicepresidente de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte; el alcalde de Astorga, José Luis Nieto; el presidente de la Asociación de Hostelería y Turismo de León, Óscar García y el presidente de la Asociación Zamorana de Empresarios de Hostelería (Azehos), Ángel Vicente.

Durante su discurso de inauguración, Aller ha resaltado la importancia de Astorga como lugar para celebrar esta cita ya que, según sus palabras, en encuentra en «un cruce de caminos», testigo de la Vía de la Plata y del Camino de Santiago, por lo que es un lugar «inmejorable» para sellar y celebrar una unión «que lleva siglos escrita». «León y Zamora somos territorios hermanos», ha sostenido Aller, que ha hecho hincapié en las características que unen a los dos territorios, especialmente en el plano gastronómico, algo que refleja «con pureza» esa alma «compartida», según ha informado en un comunicado la Diputación de León. Además, Roberto Aller ha explicado que desde el área de Productos de León se lleva a cabo un gran esfuerzo para promocionar la calidad de la agroalimentación que se desarrolla en la provincia leonesa, un trabajo que también se realiza desde la provincia de Zamora. «Nuestros pastores, nuestros agricultores y nuestros bodegueros comparten los mismos desvelos y la misma pasión. Por eso, unir el potencial turístico y gastronómico de León y Zamora es un acto de justicia, pero, sobre todo, de sentido común», ha recalcado.

Por su parte, José Luis Nieto ha destacado el apoyo de las dos diputaciones de León y de Zamora para este tipo de eventos. «Somos una diócesis y compartimos con los hermanos zamoranos buena parte de su provincia y son iniciativas interesantes». El regidor ha destacado el aumento de visitantes en Astorga, turistas que «vienen a ver los museos, a llevarse producto para sus casas, lo que hace que los comerciantes y autónomos puedan seguir trabajando». Nieto se ha referido también al mercado de proximidad, una propuesta que permite «que poco a poco permite que gente joven se siga instalando».

El vicepresidente de la Diputación de Zamora Víctor López de la Parte, ha justificado en su intervención en la jornada «para generar sinergias» y ha reivindicado el papel de los hosteleros de Zamora y de los hosteleros de León «como las personas que ponen en valor nuestros productos gastronómicos, un motor para generar economía y generar dinamismo».

López de la Parte, también ha destacado cómo «crean negocio en nuestro medio rural y fundamentalmente a partir de ellos generar empleo en estas zonas que también lo necesitamos tanto».