La Diputación destina 140.000 euros a la recuperación del patrimonio minero

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La Diputación de León ha aprobado la convocatoria y bases de una subvención, por importe de 140.000 euros, destinada a la realización por parte de los ayuntamientos de obras de recuperación y puesta en valor del patrimonio industrial de la minería del carbón. Los trabajos deberán llevarse a cabo entre el 1 de junio de este año y el 31 de mayo del próximo.

La ayuda, gestionada por el área de Transición Ecológica permitirá financiar hasta el 90% del presupuesto de la obra y tiene como objetivo contribuir a la conservación, rehabilitación y valorización de elementos singulares vinculados a la actividad minera.

Podrán optar a estas subvenciones los ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes que sean titulares de bienes inmuebles característicos de la arquitectura industrial del carbón o que dispongan de la correspondiente autorización de las juntas vecinales propietarias para las actuaciones.

Entre los proyectos subvencionables se incluyen obras de restauración de edificios e instalaciones relacionadas con la extracción, transporte y aprovechamiento del carbón, así como actuaciones destinadas a mejorar su conservación y funcionalidad. Además, la convocatoria contempla la posibilidad de financiar trabajos de adecuación del entorno y la señalización de rutas y senderos vinculados a este patrimonio industrial.

Del mismo modo, la ayuda incluye las intervenciones en inmuebles que gocen de un régimen especial de protección. En este caso, los proyectos deberán contar previamente con la aprobación de la Comisión Territorial de Patrimonio. La convocatoria priorizará las construcciones representativas de la industria minera que presenten tipologías singulares o estén en riesgo de desaparición.