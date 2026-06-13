Inaugurada la muestra «100 Años de Silencio» en Astorga

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La exposición «100 Años de Silencio» ya puede visitarse tras su inauguración este viernes en la biblioteca municipañ, dentro de los actos conmemorativos del centenario de la Hermandad de Caballeros del Silencio de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Astorga.

La muestra realiza un recorrido por la historia de la hermandad a lo largo de su primer siglo de vida, acercando al público parte de su patrimonio histórico y artístico a través de fotografías, documentos, medallas, tejidos y otras piezas representativas. Además, rinde homenaje a las generaciones de hermanos que, con entrega, ilusión y devoción, han mantenido viva esta tradición desde su fundación en 1926.

Durante el acto inaugural también se agradeció la colaboración del Ayuntamiento y de las distintas cofradías vinculadas a Jesús Nazareno, destacando el valor de esta muestra como un espacio para recordar el pasado, reconocer lo recorrido y mirar con hacia el futuro de la hermandad.