La Bañeza mejora el acceso a trámites administrativos

El Ayuntamiento de La Bañeza informa a los ciudadanos de la ciudad que ya pueden realizar diversos trámites administrativos sin necesidad de desplazarse a otras localidades. Esto es posible gracias a la incorporación de un nuevo servicio prestado por la Policía Nacional, que desplaza una unidad móvil a la ciudad de manera periódica, aproximadamente cada quince días, y en ocasiones incluso semanalmente, en función de la disponibilidad de los efectivos.

Este servicio permite la realización de todos los trámites relacionados con el Documento Nacional de Identidad (DNI), pasaporte y certificado electrónico, incluyendo tanto renovaciones como nuevas expediciones. Una de las principales novedades es que, en el mismo momento de la tramitación, los ciudadanos podrán llevarse a casa su documentación ya finalizada, eliminando así los tiempos de espera que anteriormente podían alcanzar hasta quince días. Este nuevo modelo de atención complementa el anterior servicio, que se ofrecía con una periodicidad menos frecuente, gracias a las gestiones del Ayuntamiento.