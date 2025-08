Antonio Prada ilustra el cartel festivo de La Bañeza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El pasado viernes tuvo lugar la presentación del cartel oficial de las Fiestas Patronales de La Bañeza 2025, en un acto enmarcado en la presentación del programa oficial de festejos. Las celebraciones, en honor a Nuestra Señora de la Asunción y San Roque, se desarrollarán del 8 al 17 de agosto y convertirán de nuevo a la ciudad en un punto de encuentro para vecinos, visitantes y peñas.

La obra elegida este año como imagen representativa de las fiestas es del artista bañezano Antonio Prada, conocido también como Toño Prada. Según explicó el propio autor, su intención con este cartel ha sido plasmar «todo lo significativo de la ciudad, con mucho color para que destaque, con neones de fiesta y dando una mención especial también a las peñas», elementos fundamentales del espíritu festivo bañezano.

Antonio Prada no es un desconocido para la ciudad. Más allá de esta colaboración puntual, su arte forma parte ya del paisaje urbano de La Bañeza gracias a los numerosos murales que adornan nuestras calles. Es, además, uno de los impulsores del festival Art Aero Rap, evento que ha transformado la ciudad en un museo al aire libre y en un referente nacional e internacional de arte urbano.

Con motivo de la presentación, el Ayuntamiento ha querido destacar también la trayectoria y personalidad del autor, compartiendo una semblanza escrita en primera persona que permite conocer mejor su vínculo con la ciudad y su visión artística. «Nacido en La Bañeza en 1989, de familia bañezana y criado aquí, me fui a Madrid a estudiar lo justo para saber que prefería hacerlo en León. Allí fue donde me formé en diseño gráfico. Sin embargo, mi camino siempre ha estado más ligado a la calle que al aula. Desde hace años me dedico profesionalmente al graffiti y la ilustración, disciplinas que me han permitido desarrollar un lenguaje visual propio y llevar mi trabajo a muros de toda España», destaca.