Disputa política por la subida del agua en La Bañeza

El secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, ha visitado La Bañeza, donde ha denunciado «la mala gestión del PP, que ha creado una deuda de 2 millones de euros en apenas un año». Según ha explicado, «el alcalde del PP es el responsable de esta deuda y quiere que sean los vecinos y vecinas de La Bañeza los que tengan que afrontar esta cantidad, con una subida del 85 % de la tasa del agua», de ahí que quiera subrayar que «el equipo de gobierno del PP y Vox presumía de superávit, de deuda cero y de contar con la economía más saneada de la historia de La Bañeza, pero de repente anuncian que hay una deuda de 2 millones de euros con Aqualia».

Ante estas acusaciones, el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, ha querido explicar que esta deuda es una de las «muchas herencias que dejó el PSOE cuando gobernaba Palazuelo». El regidor ha recordado que la deuda de la que habla el PSOE viene de año 2016, cuando a petición del PSOE se encargó una nueva Edar por 750.000 euros, que en esos momento no se podía pagar porque «no había ni un euro en las arcas». Fue entones, cuando, según Carrera, Aquona se hace cargo de la obra y se acuerda un pago anual de 78.000 euros para saldar la deuda, «algo que jamás se hizo, lo que unido a las constantes fugas por la falta de mantenimiento que hemos ido arreglando, y el incremento de los costes eléctricos de hace dos años, que se están pagando ahora, ha elevado la deuda que ahora tenemos que afrontar».