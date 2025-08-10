Emoción y arte en el pregón de las fiestas de La Bañeza

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El Teatro Municipal de La Bañeza se vistió de gala el pasado sábado para acoger el acto oficial más esperado del calendario festivo: el pregón de las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Asunción y San Roque. La Coral del Milenario de San Salvador ofreció un discurso cargado de emoción, historia y orgullo bañezano, marcando así el inicio de unos días de celebración y encuentro. El pregón coincidió con una fecha muy especial para la agrupación: su 40º aniversario. Los miembros de la Coral, con la serenidad y la fuerza que otorgan cuatro décadas de dedicación a la música, repasaron su trayectoria y rindieron homenaje a todas las voces que han formado parte de esta historia.