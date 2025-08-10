Emoción y arte en el pregón de las fiestas de La Bañeza
El Teatro Municipal de La Bañeza se vistió de gala el pasado sábado para acoger el acto oficial más esperado del calendario festivo: el pregón de las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Asunción y San Roque. La Coral del Milenario de San Salvador ofreció un discurso cargado de emoción, historia y orgullo bañezano, marcando así el inicio de unos días de celebración y encuentro. El pregón coincidió con una fecha muy especial para la agrupación: su 40º aniversario. Los miembros de la Coral, con la serenidad y la fuerza que otorgan cuatro décadas de dedicación a la música, repasaron su trayectoria y rindieron homenaje a todas las voces que han formado parte de esta historia.