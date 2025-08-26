Festival de Food Trucks en La Bañeza desde el jueves

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza ha acogido la presentación oficial del Festival de Food Trucks, un evento gastronómico y cultural que se desarrollará los días 28, 29, 30 y 31 de agosto en el Parque de la Estación.

El alcalde, Javier Carrera, destacó que este festival «pretende generar actividad y repercusión exterior, situando a La Bañeza como un punto de encuentro». Carrera subrayó que se trata de una propuesta impulsada por empresarios locales en colaboración con el Ayuntamiento, y quiso reconocer el esfuerzo y compromiso de los organizadores, animando a toda la ciudadanía a participar en este novedoso evento. Por su parte, la concejal de Fiestas, Carmen Macho, explicó que el proyecto comenzó a gestarse hace meses, y subrayó que este tipo de iniciativas, muy en auge en otras ciudades, también tienen cabida en La Bañeza. Agradeció a los promotores su implicación y resaltó que el festival contará con food trucks especializados en hamburguesas de diseño, actuaciones de charangas locales, la agrupación Bañetukada y la presencia de influencers que aportarán difusión al evento. Macho señaló además que esta cita servirá como un punto de encuentro lúdico y social tras los recientes incendios sufridos en la zona. Uno de los organizadores, Pol Benavides indicó que la idea surgió en el mes de junio y, «gracias a la ambición del proyecto y al apoyo del Ayuntamiento, hoy es una realidad». El festival apostará por lo local, con la participación de food trucks de La Bañeza y la comarca.