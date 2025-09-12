La Bañeza presume de gastronomía con una feria y una gran alubiada

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Plaza Mayor de la ciudad es, un año más, el escenario de la XXII Feria Agroalimentaria y Alubiada, un encuentro que congrega a numerosos vecinos y visitantes en torno a este emblemático lugar, cuna histórica del intercambio de productos. La feria se celebra durante todo el fin de semana y tendrá su momento culminante el este domingo con la tradicional Alubiada, en la que está previsto repartir más de 4.000 raciones del característico menú bañezano. El acto de inauguración contó con la presencia del alcalde, Javier Carrera de Blas, acompañado por los concejales Elena Bailez, Carmen Macho y José Carlos Prieto. También asistieron Eva del Río y Montserrat San José, directora técnica y presidenta del Consejo Regulador de la IGP «Alubia de La Bañeza-León respectivamente; Daniel Turrado, jefe de cocineros de la Alubiada; así como representantes de Unicaja, entre ellos Víctor López como representante de La Bañeza y Raquel Nespral, directora de zona León Noroeste-Galicia. En su intervención, el alcalde destacó que esta edición supone un motivo de orgullo para la ciudad al contar con 50 expositores, frente a los 39 del pasado año, con representación de numerosos puntos de la geografía española e incluso de Portugal. Asimismo, agradeció de forma especial al Consejo Regulador de la IGP Alubia de La Bañeza-León por su labor en la promoción y defensa de la legumbre estrella de la comarca, así como a los agricultores y a la industria transformadora por su compromiso con el producto. El regidor quiso subrayar la participación de más de 250 personas en la organización, entre ellas más de 15 cocineros y 60 colaboradores. Los tickets, con un precio de 5 euros, pueden adquirirse en el stand del Ayuntamiento e incluyen el tradicional menú compuesto por alubias a la bañezana, escabeche y bollo de San Lázaro como postre.