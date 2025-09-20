UPL lamenta la pasividad de la Junta para asegurar el futuro industrial de La Bañeza

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha lamentado este sábado "la pasividad" de la Junta de Castilla y León a la ahora de mantener y asegurar el futuro industrial de la Azucarera de La Bañeza (León) tras el anuncio de cierre de su planta hace unos meses.

La secretaria general de UPL y procuradora en Cortes, Alicia Gallego, ha reseñado, a través de un comunicado, que no ven el compromiso que si tuvo con otros proyectos empresariales importantes para otras provincias de la Comunidad.

Gallego ha recordado que todo lo que promete la Junta "huele a humo" y ahora se afronta la carrera hacia las elecciones autonómicas de marzo "con tanta promesa infundada y regalando dinero sin control porque saben que no lo van a cumplir".

"Con la Azucarera de La Bañeza es aún más vergonzoso con la desaparición de una industria tan potente y clave en la comarca del Páramo-La Bañeza y con un cultivo estratégico como el de la remolacha que contaba con una producción de más de 11.000 hectáreas", ha añadido Gallego.

La leonesista ha indicado que sin convocar la Fundación Anclaje es difícil exigirle nada a una industria a la cual hace apenas un año la institución autonómica les otorgó más de un millón de euros.

Una situación que, según la líder leonesista, "no se entiende" cuando el objetivo era bien distinto y no era otro que "el cierre, por lo que no parece de recibo el mínimo control y la fiscalización de las ayudas que otorga la Junta".

En este sentido, ha criticado los anuncios publicitarios en visitas en coche oficial, y la aparición de ministros que luego "no sirvieron para absolutamente nada".

"Es una lástima porque tenían una oportunidad de oro para rescatar un sector industrial clave para el mundo agrícola y todo queda en meros formalismos y no va a existir ni una solución una vez despidan a los 30 empleados que quedan en este 2025 en las labores de desmontaje de la planta de La Bañeza", ha sentenciado.

Gallego ha recalcado que la Fundación Anclaje, de la que forma parte la Junta, debería exigir a la empresa "soluciones" como si sucedió en otras ocasiones con rescates a otras entidades como Bimbo o Gullón.