El PP de La Bañeza propone reabrir el ramal Astorga-La Bañeza

El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de La Bañeza ha presentado una moción en la que insta al Ministerio de Transportes y a Adif a reabrir con carácter urgente el tramo ferroviario Astorga-Valderrey-Riego de la Vega-La Bañeza como ramal para mercancías. Esta iniciativa surge ante el impacto económico y social que supondrá el cierre de la planta azucarera de La Bañeza.

La propuesta, respaldada por organizaciones como el Corredor Oeste o la Asociación Ferroviaria Reino de León, busca impulsar la reindustrialización de la comarca aprovechando la infraestructura existente, hoy en desuso desde 1996. Según los populares, el coste estimado de la reapertura ronda los 25 millones de euros y permitiría conectar a las empresas locales con el futuro Corredor Atlántico, facilitando la llegada de nuevas inversiones.

Además, el PP plantea que se reutilice material ferroviario procedente de otros tramos en renovación y se mantenga fuera de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG), lo que permitiría una gestión más flexible, rápida y económica. Esta actuación, según defienden, no solo reactivaría la economía local y generaría empleo, sino que contribuiría a fijar población en una zona afectada por la despoblación y los recientes incendios.