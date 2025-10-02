La Bañeza recibe a los visitantes a lo grande

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza ha procedido a la instalación de unas letras con el nombre de la ciudad en la rotonda principal de la N-VI. Esta actuación, largamente demandada por la ciudadanía, forma parte de la línea de embellecimiento urbano que el Consistorio viene desarrollando en distintos puntos del municipio con el objetivo de dotarlo de mayor atractivo y personalidad. La intervención ha sido coordinada desde la Concejalía de Medio Ambiente y Jardines, dirigida por Elena Baílez, con el apoyo de la Concejalía de Obras. Estas nuevas letras se suman a otras iniciativas ya realizadas, como las letras de la otra rotonda de acceso a la ciudad, la instalación del rótulo «I Love La Bañeza» en el parque de La Harinera, o la escultura de la motocicleta en el parque de la calle Santa Elena, homenaje al circuito de motocross de La Salgada.