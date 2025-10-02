Jornada sobre cooperación y su impacto económico

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Salón de Actos de Tierras Bañezanas fue escenario este miércoles del encuentro «Café Cooperativo. Conversaciones que emprenden», una iniciativa enmarcada en las Antenas de Innovación Territorial de la Unedque tuvo como objetivo dar visibilidad al cooperativismo como motor de desarrollo y oportunidad en el ámbito rural. El acto fue inaugurado por el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, acompañado de María Ramón, técnico de Federación de Cooperativas de Castilla y León, quienes destacaron la importancia de generar espacios de reflexión y diálogo en torno al emprendimiento colectivo. En su intervención, Carrera agradeció la participación de los asistentes y subrayó que, en una provincia como León, con una sólida tradición en proyectos colectivos, «el cooperativismo representa un pilar esencial, especialmente en el ámbito agrario, para la mejora de la sociedad». Por su parte, María Ramón, con más de 25 años de experiencia en el sector, resaltó que el modelo cooperativo, aunque complejo, se fundamenta en las personas y en el trabajo colectivo. Explicó que las sociedades cooperativas, de adhesión libre y voluntaria, permiten organizar actividades empresariales orientadas a satisfacer necesidades económicas y sociales, bajo una estructura democrática e internacional.