La Bañeza acoge la exposición Alfabetos del Mundo

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Bañeza, dirigida por Silvia Cubria, ha organizado en el Centro Cultural Tierras Bañezanas la exposición «Alfabetos del Mundo», una propuesta singular que invita a reflexionar sobre la diversidad y la belleza de la escritura a través de los tiempos. La muestra, creada por la profesora y catedrática emérita de la Universidad de León, Isabel Cantón, permanecerá abierta al público hasta el próximo 31 de octubre y podrá visitarse en el horario habitual del centro, tanto en turno de mañana como de tarde.

La exposición propone un recorrido visual y didáctico por la riqueza de los diferentes alfabetos del planeta, acercando a los asistentes a un elemento tan sencillo en apariencia como esencial para la historia de la humanidad: los sistemas de escritura. A lo largo de los siglos, los alfabetos han constituido auténticas puertas de acceso al conocimiento y a la memoria colectiva, permitiendo la transmisión de ideas, tradiciones y descubrimientos. Con esta muestra, la autora busca destacar no solo el valor histórico y cultural de los alfabetos, sino también su dimensión educativa y su capacidad de conectar generaciones y civilizaciones.

El acto inaugural contó con la participación del alcalde de La Bañeza, Javier Carrera; la concejal de Cultura, Silvia Cubria; la propia autora, Isabel Cantón; y el reconocido poeta bañezano Antonio Colinas, quien ejerció de presentador de la conferencia inaugural. En sus intervenciones, todos ellos coincidieron en subrayar la importancia de la escritura como vehículo universal de entendimiento y cultura, recordando que desde la Antigüedad el dominio de los alfabetos representó una ventaja decisiva para el desarrollo de los pueblos, y que en la era digital resulta aún más necesario reivindicar su valor.

La exposición reúne una amplia selección de alfabetos, desde los más conocidos y de gran tradición —como el latino, el cirílico, el árabe o el japonés— hasta ejemplos menos habituales. De manera especial, se han incorporado sistemas de comunicación inclusivos, entre ellos el braille y un alfabeto sordosilábico, donado a la autora por el propio Ayuntamiento de La Bañeza, con el propósito de enriquecer su colección y subrayar la enorme diversidad de formas de escritura que conviven en el mundo.