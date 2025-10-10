Teatro, música y circo en el Puente del Pilar de La Bañeza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza ofrece un completo programa de actividades culturales y de ocio para disfrutar durante el Puente del Pilar, con propuestas dirigidas a todos los públicos.

La programación comenzará el viernes 10 de octubre, a las 19.o0 horas, en el Teatro Municipal con la representación de «Bichitos». Esa misma jornada, la música tomará protagonismo a las 23.00 horas en la Plaza Mayor, con la actuación del Grupo Radar.

El sábado, a las 22.30 horas, el Teatro Municipal acogerá el esperado concierto de Polo Nández. La entrada será gratuita y las invitaciones podrán retirarse en las oficinas municipales.

Durante el domingo y el lunes, el cine será el protagonista con la proyección de la película «Romería», a las 20.00 horas, en el Teatro Municipal. Los más pequeños también tendrán su espacio con la proyección de «Los tipos malos 2» a las 17:30 horas,una divertida película de animación apta para todos los públicos. Además, este Puente del Pilar contará con una gran novedad en el ámbito gastronómico y festivo: el primer «October Fest Ciudad de La Bañeza», organizado por la hostelería local del 10 al 12 de octubre. A partir de las 19:00 horas, el evento ofrecerá música en directo con dos charangas en ruta, sorteo de un viaje para dos personas, y premios a la mejor tapa y a la mejor cerveza importada. También, durante el fin de semana, el Circo estará en la ciudad, señala el Ayuntamiento.