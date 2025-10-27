La Bañeza reúne a 18 restaurantes en las segundas Jornadas Gastronómicas de la Alubia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Bañeza acogió esta mañana la presentación oficial de las II Jornadas Gastronómicas de la Alubia, un evento que tendrá lugar del 1 al 30 de noviembre y que pretende consolidarse como una cita de referencia en el calendario gastronómico de la comarca.

En el acto intervinieron el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, y el concejal de Hostelería y Promoción Ferial, José Carlos Prieto Marqués. Estas jornadas están organizadas por el Ayuntamiento de La Bañeza, bajo el amparo de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Alubia de La Bañeza-León, y cuentan con la colaboración de la Diputación de León y Caja Rural.

Durante su intervención, el alcalde destacó que esta iniciativa representa «una nueva oportunidad para promocionar la alubia en sus cuatro variedades —riñón, plancheta, canela y pinta—, cada una con sus particularidades y su extraordinaria calidad». Carrera subrayó además que «La Bañeza se encuentra en una de las zonas agrícolas con los mejores suelos de España, donde la gastronomía se mezcla con la tradición comercial, siendo esta una magnífica ocasión para disfrutar y poner en valor nuestros productos». Asimismo, invitó a vecinos y visitantes a participar activamente en las jornadas y degustar el producto estrella de la tierra: la alubia bañezana.

Por su parte, el concejal José Carlos Prieto recordó que la primera edición se celebró el pasado mes de abril y que, tras la buena acogida, se ha decidido fijar la cita en noviembre, «un mes en el que ya se dispone del producto en todas sus variedades y que, al ser más tranquilo en cuanto a visitantes, permite revitalizar la actividad hostelera local».

En esta segunda edición participarán 18 establecimientos de La Bañeza y su entorno, que ofrecerán propuestas culinarias elaboradas con alubias amparadas por la IGP, con recetas de libre creación. Los establecimientos participantes son, en La Bañeza, el restaurante Moja el Gallo, Infanta Mercedes, el hotel Hacienda, el hotel Bedunia, el restaurante San Cristóbal, el restaurante La Penúltima, el bar Estherman, el restaurante Las Cubas, el bar Antopi, el bar Industrial, el restaurante Sofía, el Museo del Barro, la cafetería Noche y Día y The Family Play Café. En Jiménez de Jamuz participan la bodega El Capricho y el restaurante Casa Aniceto; en Toral de Fondo, el restaurante Galicia, y en León, el restaurante La Alborada.

Con estas jornadas, el Ayuntamiento de La Bañeza continúa con su compromiso por la promoción del producto local, el impulso del sector hostelero y la puesta en valor de una de las joyas gastronómicas más representativas de la comarca: la Alubia de La Bañeza-León.