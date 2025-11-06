La Bañeza conciencia en la violencia «cero» de género

Publicado por Redacción Data Creado: Actualizado:

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Bañeza acogió este jueves la presentación de las Jornadas contra la Violencia de Género, que se desarrollarán en la ciudad a lo largo del mes de noviembre con un completo programa de actividades bajo el lema ‘Yo quiero violencia cero’. El objetivo de esta iniciativa, impulsada por el consistorio bañezano, es concienciar y promover una sociedad libre de cualquier forma de violencia, con la esperanza de que en el futuro no sea necesario organizar jornadas de este tipo porque la sociedad haya logrado erradicar esta lacra.

El acto de presentación contó con la presencia del alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, y la concejal de Juventud, Carmen Macho, quienes coincidieron en la necesidad de continuar trabajando conjuntamente como sociedad para fomentar el respeto y apoyar a las víctimas a través de los mecanismos establecidos. El alcalde destacó la importancia de construir una sociedad basada en el respeto y la tolerancia: «En una democracia es fundamental el respeto a las personas, porque es la base de todo. La violencia cero empieza en cada uno», señaló Carrera. Asimismo, expresó su agradecimiento a la concejal responsable por el trabajo desarrollado y subrayó la amplitud del programa de actividades: «El lema ‘Yo quiero violencia cero’ representa el deseo de todas las personas. Debemos reflexionar como sociedad e individualmente, porque el respeto comienza en nuestra vida privada, en nuestros pensamientos y en nuestras acciones».

Carmen Macho puso de relieve la importancia de dirigir las acciones hacia la juventud y de involucrar a los centros: «Ojalá algún día estas jornadas se conviertan en una celebración del respeto y no tengamos que hablar de violencia. Estas actividades están muy dirigidas a los jóvenes, que ya vienen trabajando desde las aulas temas de igualdad y prevención de la violencia de género», explicó.