La Bañeza acomete obras en el aparcamiento de la plaza Mayor

El Ayuntamiento de La Bañeza continúa con la pavimentación de nuevos tramos en la N-VI, el acondicionamiento de aceras y con la reparación de distintos puntos del casco urbano. Actualmente, se están llevando a cabo obras en el aparcamiento de la Plaza Mayor, situado en la calle Manuel Diz, en la parte posterior del edificio consistorial. Esta actuación permitirá mejorar el acceso y el servicio de un espacio que conecta con el Jardín Romántico y el aparcamiento. El conjunto de estas actuaciones supone una inversión de 500.000 euros.