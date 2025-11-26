La ilusión vuelve a La Bañeza con el festival Vive la Magia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Bañeza acogió este miércoles la presentación oficial del XXII Festival Internacional Vive la Magia, una cita cultural ya consolidada que regresará a la ciudad del 26 al 29 de diciembre, coincidiendo con las fiestas navideñas para aportar ilusión, entretenimiento y cultura a público de todas las edades.

En el acto participaron el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, la concejal de Cultura, Silvia Cubria, y el coordinador de León Vive la Magia, Javier Cambero, quienes destacaron la relevancia de este evento en el panorama cultural de la provincia.

El alcalde subrayó la importancia de que La Bañeza forme parte de un festival «que se ha ido ganando su fama y su espacio gracias a la calidad de los profesionales que participan en cada edición».

El 26 de diciembre, el Teatro Municipal acogerá a las 20.00 horas el espectáculo inaugural del prestigioso mago argentino Iñaki Zabaleta, con entrada gratuita. Al día siguiente, 27 de diciembre, la Plaza Mayor será escenario de dos actuaciones: a las 11:00 horas, Karlus Soler presentará The Bell Boy, un divertido número entre la magia y el clown; y a las 20.00 horas, Jon Ander ofrecerá Encuentro con la Magia, un espectáculo participativo para todo tipo de público.

El 28 de diciembre, también en la Plaza Mayor, actuará el artista japonés Celio Amino, que presentará una propuesta familiar donde la ausencia de palabras se transforma en un recurso creativo para demostrar que la magia y la comunicación trascienden el lenguaje. Además, durante esos días, la Biblioteca Municipal acogerá los Talleres de Magia dirigidos a los más pequeños, impartidos por Fernando Saldaña, con inscripción previa en el Ayuntamiento y plazas limitadas.

El festival culminará el 29 de diciembre en el Teatro Municipal, a las 20:00 horas, con la actuación del mago Adrián Carratalá, Premio Nacional de Magia y participante en la mayor convención mundial de magos. Las entradas, con un precio de 10 euros, estarán disponibles en la web del Teatro Municipal de La Bañeza y en taquilla una hora antes del espectáculo.