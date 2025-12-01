Iniciado el reasfaltado del tramo urbano de la carretera de Alija

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza ha informado del inicio esye lunes de la fase de asfaltado en parte del tramo urbano de la carretera de Alija, desde su intersección con la Avenida Portugal. Esta actuación forma parte de las diferentes mejoras viarias que se están llevando a cabo en distintos puntos del municipio durante las últimas semanas.

Los trabajos realizados la pasada semana han permitido preparar el firme para proceder ahora al reasfaltado, una intervención financiada íntegramente con fondos de la Junta de Castilla y León, con una inversión aproximada de 40.000 euros. El objetivo de esta actuación es mejorar los accesos a la ciudad y reforzar la seguridad de la circulación en una vía de notable tránsito.

Esta mejora se suma a las ya ejecutadas recientemente en la carretera N-VI y en otros puntos del casco urbano, así como a las realizadas en la pasada legislatura, entre las que destacan la mejora del acceso hacia Jiménez de Jamuz, el tramo del puente de Requejo correspondiente a La Bañeza o las intervenciones desarrolladas en la zona de Santiago de la Valduerna.

El Ayuntamiento recuerda que en breve se continuará con nuevas actuaciones, entre ellas el acondicionamiento de la Vía de la Plata y, posteriormente, de la calle Santa Elena.