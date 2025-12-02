La campaña «La Bañeza, tu mejor regalo» busca dinamizar el comercio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza, a través de la Concejalía de Comercio y Desarrollo Económico, ha presentado la campaña «La Bañeza, tu mejor regalo», una iniciativa destinada a fomentar las compras en los establecimientos locales durante la Navidad 2025/2026. El acto de presentación, celebrado en el Salón de Plenos del Consistorio, contó con la participación del alcalde, Javier Carrera, y de la concejal de Comercio y Desarrollo Económico, Elena Baílez, quienes destacaron la relevancia del comercio local como motor económico y símbolo de identidad de la ciudad.

El alcalde subrayó que el equipo de gobierno «cree firmemente en esta tradición», recordando que La Bañeza siempre ha sido «una ciudad de servicios» que históricamente ha atraído a compradores de distintas comarcas y provincias limítrofes, e incluso de regiones como Portugal, Galicia o Asturias. «La Bañeza es nuestro mejor regalo —añadió— y como tierra solidaria que somos, cuando tenemos algo bueno nos gusta compartirlo». Carrera destacó además el valor del comercio tradicional, poniendo en relieve su profesionalidad, cercanía y atención personalizada, y animó a los comerciantes a seguir incorporando nuevas herramientas digitales para mejorar su presencia y comunicación con los clientes.

Por su parte, la concejal Elena Baílez explicó el funcionamiento de la campaña, animando a los establecimientos a formalizar su inscripción antes del 3 de diciembre. Los comercios interesados deberán abonar una cuota de 50 euros y, a partir del 5 de diciembre, cada compra superior a cinco euros generará una tarjeta participativa en la que el comprador deberá indicar su nombre y teléfono.

La campaña repartirá un total de 4.000 euros en premios, distribuidos en cheques regalo de 20 euros. Se concederá un premio de 1.000 euros (50 cheques de 20 euros), dos premios de 500 euros (25 cheques cada uno), dos premios de 300 euros (15 cheques cada uno), dos premios de 200 euros (10 cheques cada uno) y diez premios de 100 euros (5 cheques cada uno). El sorteo se celebrará el 2 de enero de 2026 a las 14:00 horas, y los ganadores serán contactados telefónicamente, realizándose hasta cinco intentos de llamada antes de pasar al siguiente número. La entrega de los premios tendrá lugar esa misma tarde, de modo que los cheques puedan canjearse los días 2, 3 y 5 de enero.

Baílez recordó que durante las últimas semanas se han repartido formularios puerta a puerta en todos los establecimientos de la ciudad e insistió en la importancia de participar para reforzar la actividad comercial y la colaboración entre los negocios locales. La edil subrayó además que la campaña incluye el tradicional Concurso de Escaparates de Navidad, una cita muy valorada por comerciantes y visitantes.

Las inscripciones para este certamen podrán realizarse hasta el 20 de diciembre, de forma presencial o a través de la sede electrónica municipal. Los escaparates deberán permanecer iluminados hasta las 21:00 horas, y el jurado valorará la originalidad, composición y creatividad de cada propuesta. El concurso concederá tres premios: un primer premio de 300 euros, un segundo de 200 y un tercero de 100 euros.

Desde la Concejalía de Comercio y Desarrollo Económico se anima a todos los establecimientos de la ciudad a participar tanto en el sorteo como en el concurso, con el propósito de impulsar la actividad comercial y reforzar la imagen de La Bañeza como una ciudad dinámica, acogedora y con una oferta de calidad durante la Navidad.