La Bañeza celebra el día 7 la Exaltación del Cerdo

La Bañeza celebra este domingo la tradicional Exaltación del Cerdo organizada por la Cofradía de San Antonio Abad, con el reparto de chichas en los bajos del Centro Cultural de las Tierras Bañezanas. Será uno de los eventos principales de este puente en la ciudad, donde este sábado se celebrará el Trofeo Interautonómico de Motocross en el Circuito La Salgada. Además, la Asociación Monte Urba celebrará su Magosto y a las 20.00 horas se inaugurará el Belén 3D en el Jardín Romántico, con la participación de la Escuela de Panderetas de La Bañeza. El domingo tendrá lugar la inauguración de la iluminación navideña, a las 19.00 horas en la Plaza Mayor y a las 20.30 horas, el Teatro Municipal será escenario de la presentación del libro conmemorativo del 50 aniversario de «Sepulcro en Tarquinia», de Antonio Colinas. El lunes se podrá disfrutar de un recital poético en el Centro Cultural de las Tierras Bañezanas. Además, el IV Certamen de Declamación se celebrará a las 19.00 horas en el Hogar del Jubilado.