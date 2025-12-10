La Bañeza celebra el cuarto Certamen de Declamación Poética de adultos y jubilados

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Hogar del Jubilado acogió la celebración del IV Certamen de Declamación Poética para Adultos y Jubilados, organizado por la Asociación de Jubilados y Pensionistas Nuestra Señora de la Asunción y con la colaboración del Ayuntamiento de La Bañeza. Esta cita cultural, que poco a poco se está consolidando como un acontecimiento destacado dentro del puente de la Inmaculada, reafirma el compromiso de la ciudad con la promoción de la poesía y la cultura.

El jurado de esta edición estuvo integrado por Javier Carrera de Blas, Silvia Cubría Valdavida, Amada Moratinos Adiego, Luisa Arias González, Jesús García Mielgo, María del Tránsito González Prieto y Luis Álvarez Salgado. Tras escuchar a todos los participantes y una vez realizadas las oportunas valoraciones, el jurado decidió por unanimidad que el primer premio fuera para Icíar González Mediado, con la declamación de La guitarra, de Federico García Lorca. Obsequio y premio de 300 euros.

El segundo premio correspondió a Josefina Reyes Rodríguez García, con 20 Aniversario, viejo amor, retazos de varios poetas. Obsequio y premio de 200 euros, mientras que el tercer premio fue para Víctor Santos Vázquez, con Cuando se ponga el sol, poema de autoría propia. Obsequio y premio de 100 euros.

El Ayuntamiento de La Bañeza continúa así reforzando su apuesta por la actividad cultural, un elemento profundamente arraigado en la identidad de la ciudad. De manera paralela, el Centro Cultural de las Tierras Bañezanas acogió el Recital Poético de Magdalena S. Blesa, acompañada por el cantautor leonés Martín Marín y presentado por la poetisa Ana Ibis Sánchez, que sirvió como broche final a un puente marcado por una intensa actividad cultural.