La Bañeza diseña un programa para la Navidad más feliz

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Bañeza acogió este martes la presentación oficial del programa de actividades de la Navidad 2025, en un ambiente especialmente festivo tras la histórica noticia de que el Gordo de la Lotería de Navidad haya recaído por primera vez en la ciudad. Un acontecimiento que ha llenado de alegría a la ciudadanía y que ha servido de marco simbólico para dar a conocer una programación navideña amplia, diversa y pensada para todos los públicos.

El alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, destacó que se trata de un programa «fruto de un trabajo arduo y coordinado entre todas las concejalías», cuyo objetivo es llegar a toda la población, tanto a los vecinos y vecinas de la ciudad como a quienes regresan en estas fechas para reencontrarse con sus familias, así como a visitantes de localidades cercanas. El regidor subrayó que la programación busca reforzar el pulso social y económico del municipio, apoyando especialmente al comercio y la hostelería local.

La concejal de Fiestas, Carmen Macho, puso en valor el trabajo conjunto de todas las áreas municipales, señalando que la coordinación entre concejalías permite ofrecer una programación completa y de calidad. Entre las actividades destacadas se encuentran la visita de Papá Noel a la Plaza Mayor, talleres infantiles, pasacalles musicales, la tradicional ruta de belenes, conciertos, actividades juveniles como Bañeza Land, y la esperada Cabalgata de Reyes el día 5 de enero. Como novedades, destacó el concierto de canto gregoriano de la Escuela Gregoriana Conventum Asturicenses y la participación de reconocidos intérpretes en los conciertos navideños.

Desde el área de Comercio y Desarrollo Económico, la concejal Elena Baílez recordó las campañas de apoyo al comercio local, que incluyen la campaña de Navidad con el reparto de 4.000 euros en premios, el concurso de escaparates, un certamen en Instagram y diversas acciones de dinamización comercial.

La concejal de Cultura, Silvia Cubria, animó a la población a participar en la programación cultural, destacando especialmente el festival «Vive la Magia», con espectáculos gratuitos y familiares en el teatro municipal, así como conciertos y propuestas pensadas para públicos de todas las edades.

En el ámbito deportivo, la concejal Laura Gallego resaltó la intensa actividad de los clubes locales durante estas fechas, con torneos solidarios, encuentros de fútbol sala y baloncesto, la tradicional Ruta del Turrón y diversos eventos dirigidos a niños y jóvenes. Por su parte, el concejal de Eventos Deportivos, José Carlos Prieto, anunció actividades como el torneo social de ajedrez, una ruta urbana de patines, una concentración de coches tuning —novedad este año— y la celebración de la 27ª edición de la San Silvestre Bañezana.