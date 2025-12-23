La Bañeza y la ULE lanzan nuevas microcredenciales universitarias

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza continúa avanzando en su línea de colaboración con el mundo universitario. En esta ocasión, lo hace de la mano de la Universidad de León (ULE), concretamente con la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, mediante el lanzamiento de microcredenciales universitarias centradas en el talento y el potencial de la economía rural y el emprendimiento social, impulsadas desde el área de Marketing de la ULE.

El proyecto cuenta con la participación de un equipo docente formado por un total de 12 profesores universitarios, entre los que destacan José Luis Vázquez y Purificación García Miguélez, quienes encabezan esta iniciativa académica orientada al desarrollo sostenible del medio rural.

Estas microcredenciales están dirigidas a personas con edades comprendidas entre los 25 y los 64 años que desempeñen tareas relacionadas con el desarrollo rural, como técnicos y personal municipal, agentes de desarrollo local, técnicos del medio rural y otros perfiles técnicos análogos. Asimismo, se orientan a otros agentes potencialmente interesados en la promoción del desarrollo sostenible en el medio rural, incluyendo personal de administraciones públicas, empresas y entidades vinculadas a la economía local.

El objetivo principal de esta formación es mejorar la capacitación de las personas interesadas en la promoción del desarrollo sostenible del medio rural, dotándolas de herramientas para establecer y desarrollar esquemas de trabajo holísticos e integrales. Todo ello con el fin de mantener el patrimonio poblacional, evitar su regresión y favorecer la incorporación del talento local a nuevas iniciativas de desarrollo socioeconómico, con especial énfasis en aquellas vinculadas al emprendimiento social, al tiempo que se contribuye a mejorar la imagen percibida de estos territorios.

Desde el Ayuntamiento de La Bañeza se subraya que esta iniciativa se enmarca en una apuesta firme por la colaboración con el ámbito educativo, al considerar la formación como un pilar básico para el desarrollo de cualquier sociedad e institución y una vía para generar beneficios y retornos a la ciudadanía.