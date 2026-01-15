El cheque del roscón de La Bañeza, premiado con 10.000 euros, viaja a Oviedo

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La confitería Confitería Conrado de La Bañeza entregó este jueves el cheque de 10.000 euros a los ganadores de su ya tradicional premio navideño, escondido en uno de sus famosos roscones de Reyes.

El acto contó con la presencia de Sergio González, propietario del establecimiento y quinta generación en esta emblemática empresa, y de Cipriano García, director general de Caja Rural, entidad colaboradora, quien destacó que «es un placer seguir contribuyendo a iniciativas como esta, especialmente cuando apoyan al mundo rural, que es nuestra esencia».

Los agraciados han sido Cristina y José Lobato, hermanos y vecinos de Oviedo, que compraron el roscón premiado el pasado 3 de enero en una visita a La Bañeza.