Llega una nueva edición de la Bañetukada Friends

El 15 de febrero de 2026, La Bañeza acogerá el IV Bañetukada Friends – Encuentro Internacional de Batukadas «Ciudad de La Bañeza», una cita cultural ya consolidada que convierte la percusión colectiva en eje de convivencia, formación e intercambio cultural.

Esta cuarta edición refuerza su dimensión formativa con la celebración de un Taller de Ritmo, impartido por Antonio Monedero, músico y pedagogo especializado en percusión y ritmos afrobrasileños. Con una amplia trayectoria vinculada a la batukada y a proyectos de música colectiva, Monedero ha desarrollado su labor combinando interpretación, docencia y dirección artística, participando en encuentros y procesos formativos en distintos puntos del país. Su enfoque sitúa el ritmo como herramienta de cohesión, escucha y expresión grupal.

El Taller de Ritmo está abierto a cualquier persona, independientemente de la batukada a la que pertenezca. Por un precio único de 20 euros, la inscripción incluye la participación en el taller, comida, camiseta conmemorativa y la posibilidad de formar parte de la muestra final del Taller de Ritmo, integrada en el programa oficial del Encuentro. El plazo para incscribirse al Taller terminará el 9 de febrero.

En cuanto a las batukadas invitadas, el IV Bañetukada Friends contará nuevamente con Pernanbucocongo, formación de Francia, dirigida por el maestro Ludovic Wagner, cuya propuesta se centra en los ritmos tradicionales del nordeste de Brasil. Su regreso responde a la excelente experiencia en ediciones anteriores.