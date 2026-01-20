La Bañeza da a conocer el cartel de Semana Santa
El Ayuntamiento de La Bañeza ha presentado el cartel de la Semana Santa 2026, un evento del que el alcalde, Javier Carrera, ha destacado que aúna «arte, belleza, tradición, solemnidad, Pasión e innovación», cualidades que no dejan «indiferente a quién la visita». El regidor ha recordado que está declarada de Interés Turístico fregional y ha puesto en valor su «rica imaginería, patrimonio de todos" y que tiene por guardianes "a los cofrades de Veracruz, Angustias y Nazareno". En su intervención, a animado a conocer una Pasión"que enorgullece a todos los bañezanos".