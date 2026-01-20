La Bañeza da a conocer el cartel de Semana Santa

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza ha presentado el cartel de la Semana Santa 2026, un evento del que el alcalde, Javier Carrera, ha destacado que aúna «arte, belleza, tradición, solemnidad, Pasión e innovación», cualidades que no dejan «indiferente a quién la visita». El regidor ha recordado que está declarada de Interés Turístico fregional y ha puesto en valor su «rica imaginería, patrimonio de todos" y que tiene por guardianes "a los cofrades de Veracruz, Angustias y Nazareno". En su intervención, a animado a conocer una Pasión"que enorgullece a todos los bañezanos".