La Bañeza organiza la cena de exaltación del carnaval

Con motivo de la proximidad de las fiestas de Carnaval de La Bañeza, declaradas de Interés Turístico Nacional, el Ayuntamiento continúa dando a conocer las actividades que conformarán la programación de este año. Entre ellas, y como ya es tradición, se celebrará la Cena de Exaltación, que tendrá lugar el sábado 14 de febrero, a las 22.00 horas, en el restaurante La Hacienda.

El menú estará compuesto por un entrante de cóctel de langostinos, delicias de pescado rellenas de marisco con salsa de gambas, morcillo de ternera estofado con su guarnición y milhojas rellenas de crema de queso con chocolate templado, incluyendo además agua, vino, café y chupito, por un precio de 15 euros. Desde el Ayuntamiento se continúa apostando por la ciudad como un referente cultural y turístico.