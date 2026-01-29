La Bañeza aborda obras para la seguridad peatonal

Publicado por Redacción La Bañeza Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza está llevando a cabo con una inversión de 200.000 euros, actuaciones destinadas a mejorar la accesibilidad en distintos espacios de la ciudad, con especial atención a las zonas de paso de peatones, según señala el Ayuntamiento en un comunicado en el que añade que estas intervenciones suponen un avance significativo en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía y se enmarcan dentro de un plan global de adecuación del espacio público.

Este programa complementa las actuaciones ya realizadas en la mejora de aceras en varias calles del municipio, como Salvador, La Vega, Arrote o la calle Angustias, donde se llevó a cabo una primera fase de intervención. En cuanto las condiciones meteorológicas lo permitan, se continuará con la renovación y acondicionamiento de aceras en otros puntos de la ciudad.

Además, los servicios municipales están ejecutando trabajos de reparación y mantenimiento en distintos lugares del viario urbano, dentro de un planteamiento general orientado a la mejora progresiva de las aceras y espacios públicos.

Las obras se están desarrollando tanto con medios propios municipales como a través de empresas adjudicatarias del proceso de licitación correspondiente. Paralelamente, se están acometiendo mejoras en otros puntos de la ciudad.

El conjunto de estas actuaciones supondrá una inversión que superará los 200.000 euros, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento de La Bañeza con una ciudad más accesible, segura y adaptada a las necesidades de todos sus vecinos.