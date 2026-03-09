La Bañeza presenta el XIV Certamen Nacional de Teatro Amateur “In Vino Veritas”

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza presentó el XIV Certamen Nacional de Teatro Amateur “In Vino Veritas”, que se celebrará durante el mes de marzo en el Teatro Municipal con la participación de grupos procedentes de León, Badajoz y Cádiz. El acto de presentación estuvo presidido por el alcalde, Javier Carrera, y la concejal de Cultura, Silvia Cubría, quienes dieron a conocer la programación y las novedades de esta nueva edición.

El certamen, ya consolidado dentro de la agenda cultural de la ciudad, tiene como objetivo apoyar y difundir el trabajo de los creadores y actores amateurs, al tiempo que pone en valor el esfuerzo artístico de las compañías participantes.

Durante su intervención, el alcalde destacó el papel del teatro como herramienta para expresar ideas y sentimientos y subrayó la importancia de mantener iniciativas culturales que respalden tanto a los actores locales como a los nacionales. Carrera también agradeció la colaboración de las instituciones y entidades que hacen posible el certamen, entre ellas la Diputación de León, el Instituto Leonés de Cultura, la Fundación Conrado Blanco y la Fundación Caja Rural, así como la cooperación de la DO León y las bodegas Fuentes del Silencio, Finca Valdemora, El Capricho y Crisálidas. En este sentido, remarcó la relevancia de la colaboración público-privada y el respaldo de la Federación de Grupos Aficionados de Teatro de Castilla y León.

El alcalde explicó además que el certamen busca vincular el teatro con la promoción del sector vitivinícola de la zona, reforzando la relación entre cultura, sociedad y economía, e invitó a la ciudadanía a acudir al Teatro Municipal, que este año celebra su 96 aniversario.

Por su parte, la concejal de Cultura señaló que el programa incluirá cuatro representaciones teatrales y una gala final, además de una ampliación del número de premios con el objetivo de repartirlos de forma más equitativa entre las compañías. Entre los galardones figuran mejor representación, mejor dirección, premio especial del público, mejor montaje y, como novedad, mejor vestuario, además de los premios a mejor intérprete principal masculino y femenino y a mejor intérprete de reparto.

El certamen se desarrollará en cinco sesiones los días 13, 14, 15 y 20 de marzo, mientras que la gala final se celebrará el 21 de marzo a las 20:30 horas, horario que se mantendrá para todas las funciones. Durante la clausura se entregarán los premios y se realizará un sorteo entre los asistentes.

El programa incluye propuestas de distintos géneros, desde el humor hasta el drama, con especial atención a la inclusión. Entre las obras programadas se encuentran Madre no hay más que una, Canto a la flor del agua, una versión inclusiva de Hamlet y la comedia Tres locos, dos enamorados, una boda, un funeral y Ramsés, interpretada por actores con discapacidad visual.

La concejal destacó además que el certamen ha recibido más de 150 solicitudes de compañías de toda España, lo que demuestra el creciente interés por participar en esta cita cultural. Cubría animó al público a asistir a las representaciones y a adquirir el bono para disfrutar de toda la programación.